Ilta-Sanomat узнала о послании погибшего на Украине финского добровольца

Гражданин Финляндии, участвовавший в качестве добровольца в боевых действиях на стороне Украины, незадолго до своей смерти оставил сообщение корреспонденту финской телерадиокомпании Yle, передает издание Ilta-Sanomat.

В нем говорилось, что доброволец пообещал передать журналистам «довольно много материалов», когда уйдет с передовой. По данным издания, он поддерживал связь с редакцией Yle почти с самого начала боевых действий.

Мужчина воевал в составе Иностранного легиона территориальной обороны Украины, о создании которого президент страны Владимир Зеленский объявил через несколько дней после начала российской военной операции.

По данным Yle, доброволец погиб в начале июня. Гражданину Финляндии было 30 лет, он в том числе принимал участие в боях за Артемовск (Бахмут), о взятии которого под контроль российская сторона сообщала в мае.

Российские власти считают участников Иностранного легиона наемниками. В конце мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что на стороне ВСУ в боевых действиях принимают участие более 2,5 тыс. наемников — среди них граждане США, Канады, Великобритании, Польши, Румынии и других стран.