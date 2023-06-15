В здании Общественной палаты в Москве произошло возгорание

В Москве в здании Общественной палаты произошел пожар, сообщают телеграм-каналы Mash и Shot.

По данным телеграм-каналов, возгорание произошло из-за короткого замыкания в электрощитовой. На первом этаже зафиксировали небольшое задымление на первом этаже.

Источник ТАСС рассказал, что экстренные службы проверяют информацию о возможном возгорании по адресу Миусская площадь, дом 7, строение 1. Там располагается Общественная палата, а также аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка. Собеседник агентства рассказал, что в здании наблюдается плотное задымление.

Через некоторое время пожар ликвидировали, уточнили Mash и Shot.

Позже источник ТАСС в экстренных службах сообщил о завершении проверки. «Источника возгорания не обнаружено. В электрощитовой произошло короткое замыкание», — объяснил он. Пострадавших в результате инцидента нет, в здании были только сотрудники охраны.

5 апреля пожар произошел в одном из зданий Минобороны в Москве по адресу: улица Знаменка, 19. Собеседник ТАСС в экстренных службах рассказывал, что интенсивное горение наблюдалось на третьем этаже здания. Из-за задымления было затруднено движение по Гоголевскому бульвару. Как сообщили «РИА Новости» в городском управлении МЧС, пожар произошел из-за возгорания бытового электроприбора на площади 5 кв. м.