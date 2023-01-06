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В здании МИД России произошло задымление

Захарова сообщила о срабатывании пожарной сигнализации в здании МИДа

В здании МИД России произошло задымление
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В одном из корпусов здания Министерства иностранных дел в Москве сработала пожарная сигнализация, пострадавших нет, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Возможная причина — короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет. Информация о том, что «имело место возгорание в рабочих помещениях», не соответствует действительности. Речь идет о подвальных этажах», — написала Захарова.

Дептранс столицы сообщил о незначительном затруднении движения из-за задымления в здании МИДа на Смоленской-Сенной площади. «На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — отметили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал «112» писал, что на минус втором этаже здания пресс-центра МИД России произошло возгорание в электрощите, 25 человек эвакуировали, площадь пожара составила 2 кв. м.

Позже столичное управление МЧС подтвердило ТАСС, что по адресу Смоленская-Сенная площадь, 30, строение 2, где находится здание министерства, в 17:20 мск произошло возгорание площадью 2 кв. м. «[Возгорание] было полностью ликвидировано в 17:43. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

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В прошлый раз задымление в здании российского МИДа на Смоленской площади в Москве произошло в октябре 2019 года. Как сообщала пресс-служба ведомства, задымление зафиксировали в одном из флигелей здания, возгорания не было, причиной задымления стало короткое замыкание. Никто не пострадал.

Теги
Мария Захарова МИД пожарная сигнализация Москва
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