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Причиной пожара в здании Минобороны стало возгорание электроприбора

Пожар в здании Минобороны в центре Москвы начался из-за возгорания бытового электроприбора

Фото:Илья Питалев / РИА Новости Фото:АГН «Москва» Фото:Сергей Бобылев / ТАСС Фото:Сергей Бобылев / ТАСС Фото:Сергей Бобылев / ТАСС Фото:АГН «Москва»

Пожар в административном здании Минобороны в центре Москвы произошел из-за возгорания бытового электроприбора, передает «РИА Новости» со ссылкой на городское управление МЧС.

«По прибытии пожарных выявлено возгорание электробытового прибора на площади 5 кв. м», — сообщили агентству в ведомстве.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что в здании загорелся чайник.

Пожар в одном из зданий Минобороны по адресу: улица Знаменка, 19, произошел вечером 5 апреля. Источник ТАСС в экстренных службах рассказывал, что интенсивное горение наблюдалось на третьем этаже здания. Причиной пожара стал аварийный режим электросети, говорил собеседник агентства.

Над комплексом зданий Минобороны возникло задымление. Московский департамент транспорта сообщал в телеграм-канале, что из-за дыма затруднено движение по Гоголевскому бульвару. Позднее открытое горение ликвидировали на площади 60 кв. м.

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По адресу, где произошел пожар, расположен дом Апраксиных (старое здание Генштаба). В конце 1980-х в здании разместили административные службы. Также в нем расположен музей полководца Георгия Жукова. В 2016 году этот дом уже горел, тогда в нем обрушилась кровля. Пожар тогда тушили около девяти часов.

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Пожар Минобороны
Пространство выбора
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