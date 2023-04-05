В здании Минобороны на Знаменке в центре Москвы произошел пожар

В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

Дым виден над комплексом зданий Минобороны на Знаменке, по данным ТАСС, пожару присвоен второй уровень сложности

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В одном из зданий Минобороны на улице Знаменка в центре Москвы произошел пожар, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По улице Знаменка, 19 в одном из зданий на территории Минобороны начался пожар. Интенсивное горение наблюдается из окна на третьем этаже», сообщил собеседник агентства.

По данным ТАСС, пожару присвоен второй уровень сложности из пяти возможных. На месте работают экстренные службы.

Телеграм-канал 112 опубликовал кадры с дымом над комплексом зданий Минобороны. По данным канала, источник возгорания находится в кабинете на пятом этаже.

Позднее в экстренных службах сообщили, что открытое горение ливкидировано на площади 60 кв. метров.

По адресу, где произошел пожар, расположен дом Апраксиных (старое здание Генштаба). В конце 1980-х в здании разместили административные службы. Также в нем расположен музей полководца Георгия Жукова. В 2016 году этот дом уже горел, тогда в нем обрушилась кровля. Пожар тогда тушили около девяти часов.