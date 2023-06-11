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Белый дом заявил, что у Китая с 2019 года есть «шпионская база» на Кубе

Белый дом: шпионская база Китая на Кубе действует с 2019 года, ЦРУ следит за ней
WSJ ранее сообщила, что Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании на острове базы для электронного прослушивания США. В Белом доме заявили, что такая база действует минимум с 2019 года, ЦРУ следит за ее деятельностью
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На Кубе как минимум с 2019 года действует китайская база для слежки за США, американская разведка следит за ее деятельностью, сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

По его словам, «шпионская база» на Кубе — лишь одна из десятков подобных китайский баз по всему миру. Чиновник отметил, что таким образом Пекин стремится «расширить сбор разведывательных данных и другие военные операции по всему миру».

«Это постоянная проблема, а не новая разработка. КНР провела модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году. Это хорошо задокументировано в разведданных», — отметил представитель Белого дома.

Несколько дней назад Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании на острове базы для электронного прослушивания Соединенных Штатов, что является «новым дерзким геополитическим вызовом Пекина».

«Объект», по данным WSJ, будет находиться примерно в 161 км от Флориды. Это позволит китайским спецслужбам перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено много военных баз, и отслеживать движение американских кораблей, отмечала газета. Для этого Китай якобы согласился выплатить Кубе несколько миллиардов долларов.

МИД Кубы назвал информацию WSJ необоснованной.

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На Кубе со времен СССР располагался советский, а затем и российский радиоэлектронный центр слежения и перехвата. Он был закрыт в 2001 году. Как заявил тогда начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин, аренда центра составляла порядка $200 млн, а на эти деньги можно приобрести 20 разведывательных и информационных спутников, а также закупить примерно 100 современных РЛС. С тех пор в России неоднократно возвращались к идее возвращения военного присутствия на Кубе.

В январе прошлого года замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI заявил в ответ на вопрос о возможности развертывания российской военной инфраструктуры, например, на Кубе или в Венесуэле: «Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду». Он добавил, что решение зависит от «действий американских коллег».

Советник президента США Джейк Салливан в ответ пообещал, что, если Москва будет действовать в этом направлении, Вашингтон «решительно разберется» с ситуацией.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЦРУ США шпионаж Куба Китай
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