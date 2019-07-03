США ввели санкции против госкомпании Кубы за перевозку нефти из Венесуэлы

Минфин США ввел санкции против кубинской государственной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Санкции министерства против Cubametales сорвут попытки Мадуро использовать венесуэльскую нефть в качестве способа поторговаться, чтобы помочь его сторонникам купить защиту у Кубы и других злонамеренных иностранных сторон», — сказал американский министр финансов Стивен Мнучин.

При этом Минфин вывел из-под санкций итальянские и мальтийские танкеры, связанные с компанией PB Tankers SPA. Мнучин отметил, что это решение напоминает о том, что позитивные изменения в поведении могут привести к отмене ограничений.

В середине апреля Минфин США внес в санкционный список девять танкеров и четыре компании, которые были связаны с перевозкой нефти из Венесуэлы. В мае Вашингтон ввел ограничения в отношении еще двух компаний и двух судов, перевозивших нефть. Мнучин заявлял, что они направлены против военного и разведывательного сектора Венесуэлы.