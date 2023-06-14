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Мошенники начали рассылать россиянам «удостоверения сотрудников банка»

«Сбер»: мошенники стали рассылать россиянам «удостоверения сотрудников банка»

Мошенники для убедительности начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, включая фейковые удостоверения банковских сотрудников. Об этом рассказал в интервью «РИА Новости» зампред правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», — сообщил он в интервью в рамках ПМЭФ.

В качестве примера собеседник агентства привел «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка».
При этом Кузнецов отметил, что о принципиально новой мошеннической схеме речь не идет, лишь выявляются все новые разновидности старых.

В июне Центробанк обнародовал отчетность, из которой следует, что банковские мошенники в первом квартале украли у клиентов кредитных организаций 4,5 млрд руб. через 252,1 тыс. операций без их согласия. Объем хищений за год увеличился на 38%, число переводов, наоборот, сократилось на 2,3%.

Из украденных 4,5 млрд руб. банки смогли вернуть клиентам только 4,3% средств. Год назад этот показатель был больше и составлял 6,2%. ЦБ не раз объяснял, что такой низкий уровень возврата похищенных средств связан с высокой долей социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные. В таких случаях хищения банки по закону не обязаны возвращать деньги.

Теги
Сбербанк мошенники мошенничество
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