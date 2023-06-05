В России раскрыли схему мошенников в приложении для совместных поездок

МВД России раскрыло мошенническую схему, которая использовалась для хищения средств клиентов приложения для совместных поездок, сообщает компания-разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T., которая оказала помощь для задержания злоумышленников.

Мошенническая группа, носящая название Jewelry Team размещала объявления о совместной поездке, а потом предлагала потенциальным жертвам договориться о деталях не на сайте, а в мессенджере. После этого злоумышленники просили перевести предоплату, чтобы забронировать место в автомобиле, отправляя ссылку на фишинговый сайт.

«В итоге мошенники получали не только «задаток» в размере от 500 до 1500 рублей, но и данные банковской карты, и могли уже сами списать деньги со счета жертвы. Так, у жителя Саратова с карты похитили 30 000 рублей, а у обманутого кировчанина пытались вывести более 3 млн рублей, однако перевод был вовремя заблокирован банком», — отмечается в сообщении.

F.A.C.C.T. не упоминает название приложения, которым пользовались мошенники для поиска потенциальных жертв, но упоминает, что в качестве фишинговой ссылки использовали домен, похожий на тот, что использует сервис BlaBlaCar.

Как выяснила компания, Jewelry Team была создана в 2021 году и, вероятно, ее основали выходцы из скам-команды Haunted Family, либо являются ее самостоятельным подразделением.