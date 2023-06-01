ЦБ впервые раскрыл сумму предотвращенных хищений у россиян из банков

Статистика ЦБ: за год хищения средств со счетов россиян выросли на 38% до 4,5 млрд руб.

Злоумышленники в первом квартале 2023 года украли со счетов российских граждан и компаний 4,5 млрд руб. Банки вернули из них своим клиентам только 4,3% средств

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банковские мошенники в первом квартале 2023 года украли у клиентов кредитных организаций 4,5 млрд руб., совершив 252,1 тыс. операций без согласия клиентов. Объем хищений за год увеличился на 38%, число переводов, наоборот, сократилось на 2,3%, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» от ЦБ.

Из украденных 4,5 млрд руб. банки смогли вернуть клиентам только 4,3% средств. Год назад этот показатель был больше и составлял 6,2%. Банк России не раз объяснял, что такой низкий уровень возврата похищенных средств связан с высокой долей социальной инженерии, когда граждане самостоятельно переводят средства злоумышленникам или раскрывают банковские данные. В таких случаях хищения банки по закону не обязаны возвращать деньги.

Также ЦБ впервые раскрыл данные о «спасенных» денежных средствах: банки в январе — марте 2023 года отразили 2,7 млн атак кибермошенников на счета клиентов и, таким образом, предотвратили хищения на 712 млрд руб. «В 2023 году мы ввели для банков новую форму отчетности по операциям без согласия клиентов и видим соотношение неуспешных операций, заблокированных антифрод-системами кредитных организаций, и фактических незаконных списаний. На основе этого и других показателей в дальнейшем будем оценивать эффективность систем защиты банков. Мы видим, что схемы мошенников становятся все сложнее, они активно используют методы социальной инженерии, заставляя граждан добровольно отдавать свои средства, задействуют новые приемы обмана. Для противодействия злоумышленникам мы продолжим совершенствовать наше регулирование, — отметил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

Как мошенники крадут деньги

«Больше всего денег злоумышленники похитили через переводы с помощью онлайн-банкинга, в том числе это были заемные средства», — говорится в сообщении регулятора. В первом квартале 2023 года доля социальной инженерии составила 50,5%. За год показатель немного снизился — с 52,5%.

В первом квартале 2023 года регулятор инициировал блокировку почти 97 тыс. телефонных номеров, с которых мошенники звонили гражданам. Это больше показателя первого квартала 2022 года на 8,2%.

Активность киберпреступников в интернете по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более чем в 2,5 раза — ЦБ инициировал блокировку 8,3 тыс. фишинговых сайтов. Они были замаскированы под официальные сайты финансовых организаций: кредитных, страховых, участников рынка ценных бумаг, а также организаций, предлагающих сверхдоходные инвестиционные продукты.