ВС России уничтожили обстреливающие Белгородскую область позиции ВСУ

Российские военные уничтожили позиции, с которых украинская артиллерия обстреливала населенные пункты Белгородской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Взводные опорные пункты ВСУ, которые находятся вдоль границы России, были уничтожены артиллерийскими подразделения Западного военного округа, уточнили в ведомстве. Они нанесли точечные удары из гаубиц «Мста-Б» и Д-30.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились. Больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе. В Белгородскую область несколько раз заходили украинские диверсанты. В частности, днем 4 июня губернатор Вячеслав Гладков сообщил о боях с разведывательно-диверсионной группой в Новой Таволжанке.

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня заявил, что обстрелы приграничных территорий связаны со стремлением Киева отвлечь российские силы от работы на других направлениях. Для защиты «нужно укреплять границу», и этот процесс уже идет, добавил он.

Президент описал несколько способов решения проблемы обстрелов российской территории с Украины. По его словам, можно повысить эффективность контрбатарейной борьбы, «но это не значит, что прилетов не будет на нашу территорию». Путин отметил, что в случае продолжения обстрелов Россия может создать на Украине «санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию».