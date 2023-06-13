Путин назвал цель Украины при обстреле приграничных территорий

Путин: ВСУ обстреливают приграничные районы России, чтобы отвлечь от других направлений

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Обстрелы приграничных территорий связаны со стремлением Киева отвлечь российские силы от работы на других направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Проблема есть. Связана она <...> в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону. Отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины», — пояснил он.

Для защиты от обстрелов «нужно укреплять границу» и этот процесс уже идет, добавил Путин.

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