Путин назвал цель Украины при обстреле приграничных территорий
Путин: ВСУ обстреливают приграничные районы России, чтобы отвлечь от других направлений
Обстрелы приграничных территорий связаны со стремлением Киева отвлечь российские силы от работы на других направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.
«Проблема есть. Связана она <...> в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону. Отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины», — пояснил он.
Для защиты от обстрелов «нужно укреплять границу» и этот процесс уже идет, добавил Путин.
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