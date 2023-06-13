Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Путин напомнил о попытках России стать для Запада «своей, буржуинской» Политика, 17:59
Экс-биатлониста сборной России дисквалифицировали на два года Спорт, 17:55
Полнота после 30 лет: шесть мифов об ожирении Pro, 17:49
Брокеры попросили Кремль разморозить активы на ₽1 трлн для работы ПИФов Инвестиции, 17:45
Путин назвал цель Украины при обстреле приграничных территорий Политика, 17:44
Путин заявил, что сейчас необходимости в дополнительной мобилизации нет Политика, 17:41
Власти Токио интегрируют ChatGPT в работу городских ведомств Индустрия 4.0, 17:40
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:33
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 17:29
Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении близкими к катастрофическим Политика, 17:27
Как видеоигры помогают преодолеть ментальные трудности Pro, 17:26
Банк Revolut объяснил ограничения для россиян без долгосрочных виз в ЕС Политика, 17:25
Путин заявил, что разрушение Каховской ГЭС Киевом сорвало наступление ВСУ Политика, 17:23
Путин назвал госпереворотом избрание Ющенко президентом Украины Политика, 17:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал цель Украины при обстреле приграничных территорий

Путин: ВСУ обстреливают приграничные районы России, чтобы отвлечь от других направлений
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Обстрелы приграничных территорий связаны со стремлением Киева отвлечь российские силы от работы на других направлениях, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

«Проблема есть. Связана она <...> в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону. Отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины», — пояснил он.

Для защиты от обстрелов «нужно укреплять границу» и этот процесс уже идет, добавил Путин.

Материал дополняется

Теги
Персоны
Владимир Путин Украина ВСУ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter