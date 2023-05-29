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Война в Сирии ,  
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Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска

Самолеты ВВС Израиля наносят в ночь на 29 мая ракетные удары по окрестностям Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы Сирии.

Авиаудары произошли в 23:45. Удары наносились со стороны Голанских высот.

«Наши зенитчики открыли огонь по вражеским целям, как только Израиль начал новую агрессивную акцию», — говорится в сообщении.

В начале мая израильские два израильских истребителя F-16 нанесли удары по окрестностям Алеппо, в том числе был отстрелен аэропорт города. Погиб один военный. 

Теги
Израиль Сирия Дамаск авиаудар ВВС Израиля

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