Израиль нанес удары по окрестностям Дамаска

Самолеты ВВС Израиля наносят в ночь на 29 мая ракетные удары по окрестностям Дамаска. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на вооруженные силы Сирии.

Авиаудары произошли в 23:45. Удары наносились со стороны Голанских высот.

«Наши зенитчики открыли огонь по вражеским целям, как только Израиль начал новую агрессивную акцию», — говорится в сообщении.

В начале мая израильские два израильских истребителя F-16 нанесли удары по окрестностям Алеппо, в том числе был отстрелен аэропорт города. Погиб один военный.