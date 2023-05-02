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В Минобороны сообщили подробности удара ВВС Израиля по аэропорту Алеппо

ЦПВС: в результате удара ВВС Израиля по аэропорту Алеппо ранены семь человек
Истребители F-16 ВВС Израиля
Истребители F-16 ВВС Израиля (Фото: Baz Ratner / Reuters)

Два израильских истребителя нанесли удар по взлетно-посадочной полосе международного аэропорта в Алеппо. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Гуринов, передает «РИА Новости».

«1 мая <...> два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в провинции Алеппо. В результате удара выведена из строя взлетно-посадочная полоса международного аэропорта», — сказал Гуринов.

В результате удара погиб один человек, еще семеро получили ранение.

Накануне сирийское агентство SANA написало, что израильские ВВС нанесли удары по окрестностям города. Сообщалось о гибели одного военного. Международный аэропорт Алеппо был выведен из эксплуатации. Собеседник агентства заявил, что авиаузел был целью удара наряду с объектами в окрестностях Алеппо.

Теги
Сирия Израиль ВВС Израиля Минобороны F-16
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