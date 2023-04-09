Одна из выпущенных из Сирии ракет разорвалась над Иорданией

Одна из выпущенных с территории Сирии ракет разорвалась в небе над Иорданией

В небе над Иорданией разорвалась ракета, запущенная с территории Сирии, сообщило агентство Petra со ссылкой на источник в иорданском генеральном командовании ВВС.

«В 22:25 по местному времени в субботу взорвалась ракета в воздухе в прилегающем к границе с Сирией районе Вади-Акраба, что привело к падению ее обломков в этом же районе», — сказал собеседник агентства.

В результате разрыва ракеты никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. Вооруженные силы Иордании продолжают наблюдать за ситуацией в этом районе. О попадании в воздушное пространство Иордании одной из ракет, запущенных с территории Сирии, также сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на армию Иордании.

Всего с территории Сирии были запущены три ракеты, одна из которых попала на территорию Израиля и упала в южной части Голанских высот, заявляли в израильской армии (ЦАХАЛ). О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Позже с сирийской территории в сторону Израиля были запущены еще три ракеты, одну из них удалось перехватить, рассказали в ЦАХАЛ. Израильские военные в ответ начали наносить удары беспилотниками по пусковым установкам в Сирии.

Ответственность за ракетные запуски в сторону Израиля взяла на себя палестино-сирийская группировка «Бригада Аль-Кудс», передает The Times of Israel. Боевики назвали это ответом на столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме.

5 апреля в мечети Аль-Акса на Храмовой горе произошли столкновения палестинцев с израильскими полицейскими, которые попытались вывести забаррикадировавшихся внутри мечети людей, якобы готовившихся устроить беспорядки. В ответ палестинцы запускали фейерверки и бросали камни прямо внутри здания. Полицейские применяли светошумовые гранаты, отравляющий газ и резиновые пули. В результате были задержаны около 400 человек.

В ночь на 9 апреля в мечети забаррикадировались сотни людей. На место прибыли полицейские, готовясь их разогнать. В министерстве иностранных дел Иордании заявили, что Израиль «продолжает нарушать исторический и правовой статус-кво мечети» и «право мусульман совершать свои религиозные обряды в этот священный месяц [Рамадан]». В ведомстве призвали избегать насильственной эвакуации людей, прячущихся внутри мечети.