Минфин США признал, что санкции вынуждают искать альтернативу доллару

Санкции США заставляют страны искать альтернативы доллару, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Конгрессмен Висенте Гонсалес спросил, стоит ли США более продуманно вводить санкции, чтобы не «создавать паранойю» и не заставлять других отказываться от доллара. «Это правда, что, когда мы вводим санкции, страны, которые опасаются, что против них будут задействованы эти санкции, вынуждены искать другие инструменты, помимо доллара, для осуществления сделок», — признала Йеллен.

Министр отметила, что множество стран не имеют «обходного пути» в условиях американских ограничений, поскольку доллар остается резервной валютой. По ее словам, запады других резервных активов по всему миру увеличиваются, но доллар останется доминирующим.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в мае также говорила, что в мире происходит постепенный отказ от доллара как резервной валюты. «Ранее на него приходилось порядка 70% резервов, сейчас эта цифра несколько ниже 60%», — утверждает она.

В условиях санкций Россия уже применяет альтернативные доллару и евро модели расчетов. Наиболее распространены расчеты в рублях и юанях. В рублях уже проходит более 70% расчетов между резидентами государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а в юанях Россия рассчитывается по 16% своего экспорта и 23% импорта (кратный рост по сравнению с 2021 годом). «Наиболее востребованной альтернативной валютой сейчас является юань», — говорила первый зампред Банка России Ксения Юдаева.