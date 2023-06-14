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ПМЭФ-2023 ,  
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В Петербурге стартует Международный экономический форум

15 июня в Петербурге стартует Петербургский международный экономический форум

В четверг, 15 июня, начинает работу Петербургский международный экономических форум 2023 года. Он пройдет до 17 июня.

Организаторы сообщили, что главная тема форума звучит так: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». 

Программа ПМЭФ-2023, разделенная на пять тематических блоков, насчитывает более 140 мероприятий, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире. Росконгресс сообщил, что более 17 тыс. человек из 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2023.

Сессии в рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобального перелома» раскроют изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической.

Блок деловой программы «Российская экономика: от адаптации к росту» посвящен ключевым драйверам экономического роста.

В рамках блока «Выстраивая технологический суверенитет» пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики — от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

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На одной из пленарный сессий форума по традиции выступит президент Владимир Путин, сессия назначена на 16 июня.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков 2 июня сообщил, что журналисты из недружественных России государств не смогут посетить ПМЭФ, поскольку «было принято решение не аккредитовать» их.

Организаторы посоветовали иностранным участникам взять с собой наличные доллары и евро, поскольку только их можно обменять на наличные рубли из-за санкций, которые привели к ограничениям использования зарубежных банковских карт на территории России.

Традиционно форум сопровождают множество культурных и развлекательных мероприятий, помимо выставок, театральных постановок и модных показов состоится и концерт на Дворцовой площади.

Теги
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