В Петербурге стартует Международный экономический форум

В четверг, 15 июня, начинает работу Петербургский международный экономических форум 2023 года. Он пройдет до 17 июня.

Организаторы сообщили, что главная тема форума звучит так: «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

Программа ПМЭФ-2023, разделенная на пять тематических блоков, насчитывает более 140 мероприятий, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире. Росконгресс сообщил, что более 17 тыс. человек из 130 стран и территорий подтвердили участие в ПМЭФ-2023.

Сессии в рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобального перелома» раскроют изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической.

Блок деловой программы «Российская экономика: от адаптации к росту» посвящен ключевым драйверам экономического роста.

В рамках блока «Выстраивая технологический суверенитет» пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики — от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

На одной из пленарный сессий форума по традиции выступит президент Владимир Путин, сессия назначена на 16 июня.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков 2 июня сообщил, что журналисты из недружественных России государств не смогут посетить ПМЭФ, поскольку «было принято решение не аккредитовать» их.

Организаторы посоветовали иностранным участникам взять с собой наличные доллары и евро, поскольку только их можно обменять на наличные рубли из-за санкций, которые привели к ограничениям использования зарубежных банковских карт на территории России.

Традиционно форум сопровождают множество культурных и развлекательных мероприятий, помимо выставок, театральных постановок и модных показов состоится и концерт на Дворцовой площади.