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ПМЭФ-2023 ,  
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Иностранным участникам ПМЭФ посоветовали взять наличные доллары и евро

Организаторы ПМЭФ посоветовали иностранным участникам взять наличные доллары и евро
Иностранные участники ПМЭФ не смогут обменять безналичную валюту на наличные в рублях, если валюта находится на картах Mastercard или Visa, выпущенных за пределами России, а также не смогут снять наличные с этих карт
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) посоветовали иностранным участникам взять с собой наличные доллары и евро, поскольку только их можно обменять на наличные рубли.

«С учетом существующих ограничений на использование зарубежных банковских карт на территории России рекомендуем иметь при себе наличные деньги на все время пребывания на ПМЭФ», — говорится на сайте форума.

Таким образом, иностранные участники не смогут обменять безналичную валюту на наличные в рублях, если валюта находится на банковских картах Mastercard или Visa, выпущенных за пределами России. Также они не смогут снять наличные рубли с этих карт.

Организаторы напомнили, что в России без ограничений работают карты «Мир» и UnionPay в любой валюте, но предупредили, что китайская система работает в стране недавно, поэтому при использовании этих карт «выборочно могут возникать сбои и не проводиться операции».

Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня.

Темой форума в этом году станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений». В деловой программе 140 мероприятий и тысяча спикеров. Президент Владимир Путин выступит 16 июня.

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В марте 2022 года после начала спецоперации на Украине из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Из-за этого их карты перестали работать за границей. Россияне могут использовать за рубежом карты платежных систем «Мир» и UnionPay, банки фиксировали ажиотажный спрос на них после ухода МПС.

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ПМЭФ иностранцы наличные Валюта
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