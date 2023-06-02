Организаторы обнародовали полную деловую программу ПМЭФ-2023

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На официальном сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликована расширенная деловая программа мероприятия. Главная тема форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участие в работе ПМЭФ-2023 примут более 1 тыс. модераторов и спикеров.

Сам форум пройдет с 14 по 17 июня. В пленарном заседании примет участие Владимир Путин, об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В этом году глава государства поручил уделить особое внимание темам, связанным с изменениями, происходящими на рынке труда. В связи с этим в программе можно увидеть сразу несколько таких мероприятий: «Профессионалитет»: отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения», «Инвестиционный потенциал креативных индустрий в России», «Госуправление: между людьми и данными», «Международная кооперация МСП: современные тенденции» и другие.

Всего же программа ПМЭФ-2023, разделенная на пять тематических блоков, насчитывает более 140 мероприятий, посвященных глобальным процессам, происходящим в мире, ведущим к формированию принципиально новой многополярной экономической модели, дающей возможности для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными, стремящимися к устойчивому развитию сторонами.

Сессии в рамках трека «Мировая экономика в эпоху глобального перелома» раскроют изменения в экономических сферах: энергетической, финансовой, логистической, транспортной, культурной, технологической.

Блок деловой программы «Российская экономика: от адаптации к росту» посвящен ключевым драйверам экономического роста.

В рамках блока «Выстраивая технологический суверенитет» пройдут сессии и деловые встречи, на которых обсудят стратегические вопросы развития цифровых технологий во всех отраслях экономики — от государственного управления и безопасности данных до цифровизации промышленных производств и аграрного комплекса.

Сессии трека «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет» охватят вопросы влияния искусства на личность, инвестиций в демографию, образование, культуру и спорт для достижения целей экономического развития.

Также в рамках ПМЭФ будет реализован новый формат диалога российского и иностранного бизнеса — День международной кооперации МСП, который запланирован в первый день работы форума, 14 июня.

Страной — гостем форума в этом году станут Объединенные Арабские Эмираты. Запланировано также шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Латинской Америки, АСЕАН, Индии, Китая.

Помимо основной деловой программы на полях ПМЭФ-2023 состоятся уже традиционные мероприятия: Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки», Молодежный экономический форум, Форум МСП, форум «Лекарственная безопасность», Форум креативного бизнеса, программа «ПМЭФ. Юниор», бизнес-завтраки «Сбера» и фармацевтических компаний.