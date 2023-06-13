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Путин напомнил о попытках России стать для Запада «своей, буржуинской»

Путин: Россия пыталась стать своей для Запада, но тот в ответ раскачивал ситуацию
Владимир Путин на встрече с военкорами
Владимир Путин на встрече с военкорами (Фото: kremlin.ru)

Россия всегда была и продолжает быть настроена «на самые добрые отношения» с соседними странами после распада Советского Союза, заявил президент Владимир Путин на встрече с военкорами.

Пыталась Россия наладить отношения и с западными странами. «Мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил, давайте нас рассмотрим. <...> Даже рассматривать не стали», — напомнил президент.

По его словам, Запад хотел «раскачивать Россию», поэтому поддерживал «материально, информационно, политически и даже в военном смысле» «Аль-Каиду» (запрещенная в России террористическая организация) на Северном Кавказе. «Только бы нас раскачивать. И все в этой парадигме раскачки России», — заявил Путин.

Какие бы варианты сотрудничества Москва ни предлагала, Запад отказывался, «потому что слишком большая страна» со значительным потенциалом в Европе оказалась не нужна и ее «постепенно все пытаются распиливать», продолжил он.

Украину президент назвал «одним из направлений работы по раскачке России». «По большому счету, конечно, это надо было бы иметь в виду, когда принимались решения по развалу Советского Союза, — рассуждал Путин. — Но тогда, видимо, рассчитывали на то, что глубинные наши отношения, они будут определяющими».

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