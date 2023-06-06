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Три свердловских срочника погибли при обстреле Белгородской области

Омбудсмен: три свердловских срочника погибли при обстреле автобуса в Белгородской области
Омбудсмен Мерзлякова попросила главу Генштаба Валерия Герасимова вернуть к месту дислокации срочников, оказавшихся в граничащих с Украиной регионах
Белгородская область, вид на автомобиль и здание, пострадавшие в результате обстрела
Белгородская область, вид на автомобиль и здание, пострадавшие в результате обстрела (Фото: Николай Гынгазов / ТАСС)

Три срочника из Свердловской области погибли при обстреле в Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые», — написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».

По ее словам, все эти срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге. В конце апреля их отправили в Белгородскую область.

В связи со случившимся Мерзлякова обратилась к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой вернуть к месту дислокации срочников, оказавшихся в граничащих с Украиной Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.

«Идет призывная кампания, и мы все-таки не должны использовать ребят, неподготовленных совсем. В данном случае они, конечно, не участвовали в боевых действиях», — сказала омбудсмен в беседе с E1.RU.

РБК направил запрос в Минобороны.

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Ситуация в Белгородской области обострилась на прошлой неделе. Приграничные районы подвергаются массированным обстрелам, в частности за минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу был выпущен 491 снаряд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Власти также неоднократно сообщали о попытках прорыва диверсионных групп. На фоне обострившейся обстановки в регионе объявили добровольную эвакуацию.

С 1 апреля по 15 июля в России идет весенний призыв. В армию планируется набрать 147 тыс. россиян в возрасте 18–27 лет. В Генштабе заявили, что призывников не будут направлять в зону спецоперации.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
срочники Свердловская область Белгородская область омбудсмен Генштаб Валерий Герасимов Военная операция на Украине граница Екатеринбург
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