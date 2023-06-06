Три свердловских срочника погибли при обстреле Белгородской области
Три срочника из Свердловской области погибли при обстреле в Белгородской области, сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые», — написала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».
По ее словам, все эти срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге. В конце апреля их отправили в Белгородскую область.
В связи со случившимся Мерзлякова обратилась к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой вернуть к месту дислокации срочников, оказавшихся в граничащих с Украиной Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях.
«Идет призывная кампания, и мы все-таки не должны использовать ребят, неподготовленных совсем. В данном случае они, конечно, не участвовали в боевых действиях», — сказала омбудсмен в беседе с E1.RU.
РБК направил запрос в Минобороны.
Ситуация в Белгородской области обострилась на прошлой неделе. Приграничные районы подвергаются массированным обстрелам, в частности за минувшие сутки по Шебекинскому городскому округу был выпущен 491 снаряд, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Власти также неоднократно сообщали о попытках прорыва диверсионных групп. На фоне обострившейся обстановки в регионе объявили добровольную эвакуацию.
С 1 апреля по 15 июля в России идет весенний призыв. В армию планируется набрать 147 тыс. россиян в возрасте 18–27 лет. В Генштабе заявили, что призывников не будут направлять в зону спецоперации.