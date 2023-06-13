Рогов сообщил об обстреле Токмака

Рогов: город Токмак в Запорожской области попал под обстрел из HIMARS

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Город Токмак в Запорожской области попал под обстрел, сообщил в телеграм-канале член главного совета региональной администрации Владимир Рогов.

«Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS. Зафиксировано не менее шести прилетов», — уточнил он.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя. В начале мая власти распорядились о «временном перемещении» жителей Токмака и еще 17 населенных пунктов региона из-за усилившихся обстрелов.

11 июня Рогов сообщил об обстреле города из «Градов». Атаке подвергся центр Токмака.

