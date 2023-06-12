Гладков сообщил об обстреле ВСУ сельхозпредприятия в Белгородской области

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Под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Осколками снарядов повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия», — написал Гладков. Аварийные бригады и оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.

Вечером 10 июня рядом с железнодорожной станцией в Алексеевском городском округе Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. Пострадавших нет, пустой состав следовал до станции одного из предприятий. Ранее в этот день ВСУ дважды обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском округе, пострадавших также не было.

После начала российской военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах и диверсиях на железной дороге. Диверсионные группы несколько раз нападали на Белгородскую область. В регионе действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.