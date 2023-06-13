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НАК назвал число пресеченных с февраля 2022 года диверсий на транспорте

НАК: с февраля 2022 года на объектах транспорта предотвращено 28 диверсий и терактов

С февраля 2022 года на объектах транспортной системы России было предотвращено 28 диверсий и терактов, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Председатель комитета, глава ФСБ Александр Бортников на заседании назвал целями «украинских спецслужб и националистических формирований» нарушение транспортного сообщения, особенно вблизи зоны спецоперации, а также «создание препятствий для воинских перевозок и срыв снабжения новых российских регионов».

«Для совершения терактов на объектах железнодорожной, автомобильной и авиационной инфраструктуры противник использует диверсионно-разведывательные группы и пособников из числа российских и украинских граждан», — отмечается в сообщении НАК.

После начала боевых действий на Украине ФСБ не раз отчитывалась о предотвращении терактов на железных дорогах. Диверсанты поджигали релейные шкафы на путях в разных регионах России и взрывали железнодорожное полотно.

Теги
НАК диверсии теракты ФСБ Александр Бортников
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