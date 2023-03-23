Саперы Росгвардии предотвратили подрыв линии электропередачи в ДНР

Фото: Росгвардия

В Донецкой народной республике саперы Росгвардии во время инженерной разведки местности обнаружили взрывное устройство у основания одной из опор высоковольтной линии электропередачи. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Самодельное взрывное устройство состояло из двух «металлических цинков из-под патронов, наполненных тротиловыми шашками».

Саперы отсоединили взрывчатку от опоры ЛЭП, перенесли на несколько десятков метров и уничтожили накладным зарядом. Операция по разминированию ЛЭП длилась несколько часов.

Подрывы ЛЭП в зоне проведения военной операции происходят регулярно. В декабре прошлого года подорвали трансформаторную подстанцию и опору линии электропередач в Бердянске (подконтрольная России часть Запорожской области), без света остались более 10 тыс. человек.