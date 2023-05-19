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Диверсанты в Туле попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге

SHOT: диверсанты в Туле попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Диверсанты попытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в Туле, сообщили источники SHOT и Тульской службы новостей.

По данным SHOT, оборудование только немного закоптилось. Приоткрытый релейный шкаф со следами копоти на дверце и засунутой в щель тряпкой обнаружил бригадир при обходе участка Криволучье — Присады 18 мая. Открытого горения, по данным канала, не было, оборудование работает. На движение поездов случившееся не повлияло.

РБК направил запрос в РЖД, в управление МВД по Тульской области, в УФСБ по региону и обратился за комментарием в пресс-службу местного правительства.

В последние недели власти разных российских регионов сообщали о попытках поджечь релейные шкафы на железной дороге. В ночь на 18 мая четыре таких шкафа загорелись на путях в Казани. Они полностью выгорели изнутри. На месте ЧП нашли зажигалку, шариковую ручку и деревянную палку. Из-за случившегося в городе задержали движение пяти грузовых поездов.

Теги
Тула железная дорога диверсия
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