Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Трансферная стоимость Роналду впервые за 19 лет оказалась ниже €20 млн Спорт, 20:38
Пакистан расплатился с Россией за нефть в юанях Экономика, 20:38
Власти сообщили о хакерском взломе радиостанций в нескольких регионах Политика, 20:28
L'Equipe сообщила о тяжелом состоянии вратаря ПСЖ после удара копытом Спорт, 20:16
Берлин предупредил о проблемах при прекращении поставок газа из России Экономика, 20:02
Игорь Акинфеев побил рекорд в Кубке России Спорт, 19:57
HS сообщила о потере Киевом половины переданных Финляндией танков Leopard Политика, 19:47
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Анчелотти подал в суд на «Эвертон» спустя два года после ухода Спорт, 19:31
Акции медиахолдинга Сильвио Берлускони сильно подорожали после его смерти Инвестиции, 19:31
Самсонова с трудом победила 348-ю ракетку мира на турнире в Нидерландах Спорт, 19:30
В Москве на Донецкой улице загорелся автобус Общество, 19:30
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 19:24
В Стамбуле задержали двоих подозреваемых в убийстве россиянина Общество, 19:08
Путин вопросом «ради чего?» прокомментировал удары ВСУ по жилым районам Политика, 18:38
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти сообщили о хакерском взломе радиостанций в нескольких регионах

Власти Кубани сообщили о хакерском взломе радиостанций с целью запугать жителей
Фото: Oliver Killig / dpa / Global Look Press
Фото: Oliver Killig / dpa / Global Look Press

Власти нескольких регионов сообщили о хакерском взломе радиостанций. В эфире радио прозвучали фейковые сообщения.

О взломе сообщили в оперштабе Краснодарского края, передает РБК Краснодар.

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения», — говорится в сообщении. В оперштабе отметили, что «цель провокаций — запугивание жителей».

«Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области сообщил, что неизвестные взломали радиостанцию «Европа Плюс» и транслировали в эфире «незаконный контент». «Время присутствия в эфире незаконного контента составило менее пяти минут, после чего автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет- канала, где подмена отсутствовала», — сказали в пресс-службе.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео из Краснодарского края, где в эфире местного «Первого радио» слышно обращение от имени «Легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен). По данным телеграм-канала, со взломом радиоэфира столкнулись также жители Курска и Тюмени.

РБК обратился за комментарием в редакцию «Первого радио».

Читайте на РБК Pro
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Побьет ли нефть новый исторический рекорд и как это повлияет на акции
Как поручать работу сотруднику, который халтурит и скандалит
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила

Это не первый хакерский взлом радиостанций. 5 июня в пресс-службе телекомпании «Мир» заявили, что неизвестные сделали «незаконную врезку с подменой содержания» в информационных программах одноименного телеканала и радиостанции. Тогда хакеры транслировали по радио фейковое обращение Путина, в котором говорилось, что украинские войска якобы вторглись в Курскую, Белгородскую и Брянскую области. В «обращении Путина» утверждалось, что президент решил ввести военное положение в этих областях, а также начать «всеобщую мобилизацию».

«Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — комментировал инцидент пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Теги
Краснодар Краснодарский край Калиниградская область ВСУ Украина
Материалы по теме
«Сколково» сообщило о хакерской атаке «украинского киберфронта»
Политика
Госслужбы Далласа в США подверглись хакерской атаке
Общество
Spiegel сообщил о хакерской атаке на «дочку» Rheinmetall
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter