Власти сообщили о хакерском взломе радиостанций в нескольких регионах

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Власти нескольких регионов сообщили о хакерском взломе радиостанций. В эфире радио прозвучали фейковые сообщения.

О взломе сообщили в оперштабе Краснодарского края, передает РБК Краснодар.

«В эфире радиостанций в Ейске, Анапе, Туапсе, Новопокровском, Кущевском, Гулькевичском районах прозвучали фейковые сообщения», — говорится в сообщении. В оперштабе отметили, что «цель провокаций — запугивание жителей».

«Новый Калининград» со ссылкой на пресс-службу правительства Калининградской области сообщил, что неизвестные взломали радиостанцию «Европа Плюс» и транслировали в эфире «незаконный контент». «Время присутствия в эфире незаконного контента составило менее пяти минут, после чего автоматика отключила спутниковый источник вещания и перешла на резервный источник в виде интернет- канала, где подмена отсутствовала», — сказали в пресс-службе.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео из Краснодарского края, где в эфире местного «Первого радио» слышно обращение от имени «Легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен). По данным телеграм-канала, со взломом радиоэфира столкнулись также жители Курска и Тюмени.

РБК обратился за комментарием в редакцию «Первого радио».

Это не первый хакерский взлом радиостанций. 5 июня в пресс-службе телекомпании «Мир» заявили, что неизвестные сделали «незаконную врезку с подменой содержания» в информационных программах одноименного телеканала и радиостанции. Тогда хакеры транслировали по радио фейковое обращение Путина, в котором говорилось, что украинские войска якобы вторглись в Курскую, Белгородскую и Брянскую области. В «обращении Путина» утверждалось, что президент решил ввести военное положение в этих областях, а также начать «всеобщую мобилизацию».

«Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — комментировал инцидент пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.