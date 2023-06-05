Песков назвал фейком «обращение Путина» по радио о военном положении

По словам представителя Кремля, в ряде сетей вещания произошел взлом, но ситуация уже взята под контроль. «Обращение Путина» прозвучало по радио в Ростовской области, о взломе радиочастот также заявили власти Воронежской области

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Прозвучавшее в радиоэфире «обращение» президента Владимира Путина, где он якобы объявляет о введении военного положения на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, является фейком, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«[Обращения] точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио «Мир» и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — сказал он.

Телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак 5 июня опубликовал видео, на котором звучало фейковое обращение Путина, транслирующееся по радио, в котором говорилось, что украинские войска якобы вторглись в Курскую, Белгородскую и Брянскую области. В «обращении Путина» утверждалось, что президент решил ввести военное положение в этих областях, а также начать «всеобщую мобилизацию». Собчак отмечала, что эта запись транслируется по радио в Ростовской области.

Взлом радиоэфира также произошел в Воронежской области, заявили местные власти. «Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой властями и правоохранительными органами. Причин для беспокойства нет», — отметили в областном правительстве. Кроме того, о распространении в телеграм-каналах недостоверной информации о прорыве «боевиков» на территории Белгородской области заявили в оперштабе этого региона.

Инциденты со взломом теле- и радиоэфира происходят России не впервые.

4 июня власти Крыма сообщили о взломе трансляции ряда операторов, не уточнив, каких каналов это касается. Телеграм-канал «Осторожно, новости» указывал, что по местному телевидению какое-то время транслировали ролик Минобороны Украины, посвященный контрнаступлению ВСУ.

В феврале в эфире радиостанций «Спутник» и «Вера» в Крыму прозвучал гимн Украины и заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова. Инцидент подтвердили крымские власти. В редакции «Спутник в Крыму» назвали произошедшее «информационной диверсией».