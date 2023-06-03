В Кремле решили отказаться от торжественного приема в честь Дня России

Песков: в этом году прием в Кремле в честь Дня России вновь не будут проводить

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин в этом году вновь не планирует устраивать торжественный прием в Кремле по случаю Дня России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет. Прием не планируется», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

День России отмечают 12 июня. Это государственный праздник и выходной день. Как правило, в этот день президент вручает награды «Герой труда» и государственные премии в области науки, технологий, искусства и литературы, а также награды за достижения в сфере правозащиты.

До 2019 года в Кремле в этот день устраивали торжественный прием. В нем принимали участие члены правительства, представители Совета Федерации и Государственной думы, федеральных органов исполнительной и судебной власти, представители разных конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, главы дипломатических представительств, аккредитованных в России. Однако после начала пандемии коронавируса приемы отменили.