В Киргизии арестовали российскую активистку Алену Крылову

Алена Крылова (Фото: gknb.kg)

Российскую активистку Алену Крылову, которая была задержана в Киргизии, отправили в СИЗО этой страны по решению Первомайского районного суда Бишкека до 4 июля. Об этом изданию «Кактус» сообщили адвокаты Крыловой.

По их словам, она находится в международном розыске по запросу России. На данный момент Крылова подала ходатайство о получении статуса беженца, ее документы находятся на рассмотрении в Минтруда и социальной защиты. Защитники активистки уточнили, что уже оспорили решение районной инстанции, «и по законодательству, пока не будет решения о статусе беженца, ее нельзя выдворять из страны».

Алена Крылова — участница организации «За права человека» (сперва признана Россией иностранным агентом, затем распущена в 2021 году представителями организации). В России она обвиняется по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе), ей грозит до шести лет лишения свободы по делу о сообществе «Левое сопротивление». Оно было возбуждено в 2021 году. Лидера движения Дарью Полюдову в 2022 году приговорили к девяти годам колонии по статье о создании экстремистского сообщества, еще пятерых активистов, включая Крылову, следствие считает участниками организации. В ноябре 2022-го ее занесли в реестр террористов и экстремистов, после чего объявили в розыск.

По данным следствия, Полюдова не позже октября 2017 года, «негативно относясь к существующей в Российской Федерации системе государственной власти и ее федеративному устройству», создала экстремистское сообщество «для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и «публичного оправдания терроризма и публичных призывов к экстремистской деятельности». Другие участники сообщества, утверждали следователи, выполняли функциональные обязанности, организовывая пикеты, митинги и шествия, направленные на дискредитацию органов власти.

В мае Первомайский районный суд Бишкека приговорил гражданина Киргизии к десяти годам заключения за участие в военной операции на Украине. По версии следствия, он решил вступить в войска ЛНР «за определенное денежное вознаграждение». Мужчина участвовал в разведывательных операциях с использованием беспилотников и перевозил минометные установки к линии боевого соприкосновения. Позже он подал рапорт об увольнении и вернулся в Бишкек. Мужчина не признал вину полностью, отметив, что непосредственно в боевых действиях не участвовал.