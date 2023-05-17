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Гражданин Киргизии получил десять лет колонии за участие в спецоперации

Гражданин Киргизии получил десять лет по статье о наемничестве за участие в спецоперации
Мужчина вступил в войска ЛНР за денежное вознаграждение, установил суд. Мужчина вину полностью не признал и заявил, что непосредственно в боевых действиях не участвовал, а в армию пошел, чтобы получить российский паспорт
Фото: bgs.sot.kg
Фото: bgs.sot.kg

Гражданина Киргизии приговорили к десяти годам заключения за участие в спецоперации на Украине, следует из решения Первомайского районного суда Бишкека.

По версии следствия, 31-летний мужчина в июне прошлого года находился в Москве и решил вступить в войска ЛНР «за определенное денежное вознаграждение». Там он участвовал в разведывательных операциях с использованием беспилотников, а также перевозил минометные установки и боеприпасы к линии фронта. В ноябре того же года мужчина подал рапорт об увольнении и вернулся в Бишкек.

Сам он не признал вину полностью и заявил, что непосредственно в боевых действиях не участвовал. По словам мужчины, на территории Украины он не находился и все время был в ЛНР. Гражданин Киргизии объяснил, что отправился в зону боевых действий, чтобы получить российский паспорт и вести бизнес в стране.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 416 УК республики о наемничестве (участие в вооруженных конфликтах других стран без разрешения органов власти с целью получения материального вознаграждения). Наказание в виде десяти лет лишения свободы он будет отбывать в колонии общего режима.

В России 24 сентября 2022 года, спустя несколько дней после объявления частичной мобилизации, упростили процедуру получения гражданства для иностранцев, которые заключили контракт на прохождение службы в российской армии на срок не менее года.

На этапе, когда этот законопроект еще только одобрила Госдума, посольство Киргизии предупредило граждан, которые временно находятся на территории России, что за участие в военных действиях на территории других стран установлена уголовная ответственность в виде лишения свободы до десяти лет с конфискацией имущества (ст. 256 УК Киргизии).

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