Активистов движения «Весна» отправили в СИЗО

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июня
EUR ЦБ: 88,04 (+0,87) Инвестиции, 15:59 Курс доллара на 9 июня
USD ЦБ: 82,09 (+0,63) Инвестиции, 15:59
Рогов заявил об «активной обороне» российской армии под Токмаком Политика, 23:41
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 23:39
Цена бензина на бирже вновь побила исторический рекорд Экономика, 23:36
Умер бывший зять Березовского и бизнесмен Георгий Шуппе Общество, 23:34
Сальдо сообщил об обеззараживании затопленных территорий силами армии Политика, 23:16
Число пострадавших от «Мистера Сидра» увеличилось до 101 человека Общество, 22:52
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 22:50
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Активистов движения «Весна» отправили в СИЗО Политика, 22:37
РЖД показали новые сиденья из дерева для залов ожидания Общество, 22:16
Первая ракетка мира вышла в финал «Ролан Гаррос» Спорт, 22:05
Сможет ли Сунак восстановить «особые отношения» Великобритании с США Политика, 22:01
Очевидица рассказала про нападение акулы на россиянина в Хургаде Общество, 21:59
РПЦ заявила о передаче Венгрии военнопленных с Украины по церковной линии Политика, 21:55
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели Политика, 21:47
Политика ,  
0 

Активистов движения «Весна» отправили в СИЗО

Шестерых активистов движения «Весна» отправили в СИЗО до 5 августа
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Шестерых активистов движения «Весна» (запрещено как экстремистское, признано иностранным агентом) отправили в СИЗО до 5 августа, сообщает телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

В СИЗО отправили активистов Яна Ксенжепольского, Евгения Затеева, Валентина Хорошенина, Василия Неустроева, Павла Синельникова и Анну Архипову.

Затеева и Хорошенина обвиняют по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) и ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), Ксенжепольского и Архипову — по ч. 3 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение фейков про армию), ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Синельникову обвиняют по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Неустроева, помимо этих статьей, обвиняют также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

7 июня активистов задержали после проведенных обысков в четырех городах — Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Твери. По информации правозащитной организации «Первый отдел», дело строится на постах движения в соцсетях от 2022 года. Тогда «Весна» еще не была признана экстремистским сообществом.



Молодежное политическое движение «Весна» было основано в феврале 2013 года. Оно участвовало в различных кампаниях, а в 2022 году начало организовывать антивоенные протесты в России — в частности, координировало акции 27 февраля, 13 марта и 2 апреля, завершившиеся многочисленными задержаниями.

24 сентября у Затеева и Хорошенина прошли обыски. Против них возбудили дело по ч. 3 ст. 239 УК (создание НКО, посягающей на личность и права граждан). Позже суд избрал обоим активистам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Читайте на РБК Pro
Топ-50 самых востребованных франшиз России. Ежегодный рейтинг РБК Pro
Как бухгалтеры и «продажники» обворовывают фирмы: обзор популярных схем
«Это прецедентное дело». Чем обернется иск SEC против Binance и Coinbase
Как перестать растрачивать энергию впустую — 21 принцип и 23 правила

«Весну» признали экстремистской в октябре 2022-го. В том же месяце Минюст включил движение в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

Теги
«Весна» арест суд СИЗО экстремизм
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter