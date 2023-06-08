Активистов движения «Весна» отправили в СИЗО

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Шестерых активистов движения «Весна» (запрещено как экстремистское, признано иностранным агентом) отправили в СИЗО до 5 августа, сообщает телеграм-канал Московских судов общей юрисдикции.

В СИЗО отправили активистов Яна Ксенжепольского, Евгения Затеева, Валентина Хорошенина, Василия Неустроева, Павла Синельникова и Анну Архипову.

Затеева и Хорошенина обвиняют по ч. 1 ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества) и ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), Ксенжепольского и Архипову — по ч. 3 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства), п. «б», «д» ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение фейков про армию), ч. 4 ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Синельникову обвиняют по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

Неустроева, помимо этих статьей, обвиняют также в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 239 УК (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

7 июня активистов задержали после проведенных обысков в четырех городах — Барнауле, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Твери. По информации правозащитной организации «Первый отдел», дело строится на постах движения в соцсетях от 2022 года. Тогда «Весна» еще не была признана экстремистским сообществом.

Молодежное политическое движение «Весна» было основано в феврале 2013 года. Оно участвовало в различных кампаниях, а в 2022 году начало организовывать антивоенные протесты в России — в частности, координировало акции 27 февраля, 13 марта и 2 апреля, завершившиеся многочисленными задержаниями.

24 сентября у Затеева и Хорошенина прошли обыски. Против них возбудили дело по ч. 3 ст. 239 УК (создание НКО, посягающей на личность и права граждан). Позже суд избрал обоим активистам меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Весну» признали экстремистской в октябре 2022-го. В том же месяце Минюст включил движение в список незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.