Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Гладков: ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая в Белгородской области

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ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи», — написал он.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.

Ранее 10 июня Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 82 боеприпаса, а беспилотники сбросили на район восемь бомб. В поселке Новая Таволжанка зафиксировали десять прилетов из реактивной системы залпового огня «Град». Повреждено шесть домовладений, никто не пострадал.

9 июня на офисное здание в Белгороде упал беспилотник, сообщал Гладков. По его словам, после падения аппарат загорелся. «Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет», — сообщил глава региона.