Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 19:55
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 19:52
Мэр Новой Каховки сообщил, что вода почти ушла из города Политика, 19:29
«Факел» победил соперника из Первой лиги и сохранил прописку в РПЛ Спорт, 19:28
В Донецке во время обстрела погиб мужчина Политика, 19:28
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 19:10
Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с пожарами в Казахстане Политика, 19:02
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Первая ракетка мира выиграла «Ролан Гаррос» Спорт, 19:01
В Псковской области создадут отряды содействия обороне Политика, 18:53
Зеленский заявил об идущем контрнаступлении ВСУ Политика, 18:31
ISU признал негативный эффект от недопуска российских фигуристов Спорт, 18:27
МЧС связало с ударом молнии пожар на резервуаре с нефтью в Башкирии Общество, 18:17
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 18:15
Трюдо пообещал передать Украине задержанный российский Ан-124 Политика, 18:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Гладков: ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая в Белгородской области
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ дважды за день обстреляли село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Повреждены забор и кровля хозяйственной постройки частного жилого домовладения, а также линия электропередачи», — написал он.

В последние недели обстрелы Белгородской области участились. Власти объявили добровольную эвакуацию из приграничных районов.

Ранее 10 июня Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 82 боеприпаса, а беспилотники сбросили на район восемь бомб. В поселке Новая Таволжанка зафиксировали десять прилетов из реактивной системы залпового огня «Град». Повреждено шесть домовладений, никто не пострадал.

9 июня на офисное здание в Белгороде упал беспилотник, сообщал Гладков. По его словам, после падения аппарат загорелся. «Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет», — сообщил глава региона.

Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Читайте на РБК Pro
Ли Макинтайр — РБК Pro: «Илон Маск продвигает мнения известных лжецов»
10 тыс. новинок: как изменился ассортимент сетей за год
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Как гонка вооружений скажется на мировой экономике — The Economist
Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел ВСУ Украина
Материалы по теме
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
Политика
Гладков рассказал о трех пострадавших после ночных обстрелов
Политика
Гладков анонсировал выплаты жителям отселенных районов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter