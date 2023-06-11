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В Белгородской области частично восстановили движение поездов

В Белгородской области после схода вагонов начали восстанавливать движение поездов
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Движение поездов на перегоне в Белгородской области, где с рельсов сошли несколько грузовых вагонов, восстановлено по одному пути. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.

Локомотив и 15 пустых грузовых вагонов сошли с рельсов накануне в 21:47 на двухпутном перегоне Хлевище — Бирюч. Никто не пострадал. Восстановительные работы на втором пути перегона продолжаются.

Из-за схода вагонов пригородный поезд, идущий из Валуек в Алексеевку, стал следовать до станции Бирюс. Пригородный поезд, идущий в обратном направлении в 5:36, отменили. Восемь пассажиров поезда довезли до места назначения на автотранспорте.

О сходе вагонов с рельсов до этого сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, состав следовал до станции одного из предприятий.

После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов неоднократно сообщали о сходах вагонов с рельсов и диверсиях на железных дорогах. В частности, в середине мая в Крыму из-за вмешательства «посторонних лиц» сошли пять вагонов с зерном. В начале того же месяца поезд сошел с рельсов в Брянской области, после чего загорелся локомотив. Причиной стал взрыв на путях.

Теги
Белгородская область РЖД сход с рельсов вагоны
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