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Рогов сообщил о взрывах в Токмаке

Член совета запорожской администрации Рогов сообщил о взрывах в Токмаке

В городе Токмаке Запорожской области слышны взрывы, сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«В Токмаке громко! Жители города сообщают, что в городе слышали большое количестве взрывов», — написал он.

По предварительным данным, по городу нанесен «массированный удар» наносится из реактивной системы залпового огня HIMARS, уточнил затем Рогов.

«По оценкам наших воинов и местных жителей-моих земляков, такого массированного удара по городу не было за все время проведения СВО», — отметил представитель запорожской администрации.

Рогов назвал Токмак «одной из ключевых точек» российской обороны на Запорожском направлении.

Токмак находится в Пологовском районе Запорожской области, которая вошла в состав России в сентябре 2022 года. Город расположен примерно в 60 км от Мелитополя.

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Последний раз город попадал под обстрел 30 мая. До этого Рогов сообщал, что жители остались без света, после того как из-за удара по Токмаку вышли из строя две подстанции.

Теги
Запорожская область Владимир Рогов взрывы
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