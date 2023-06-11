Стас Пьеха заявил об отсутствии серьезных проблем с сердцем

Стас Пьеха (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Певец Стас Пьеха заявил, что результаты анализов не показали у него серьезных проблем с сердцем. Об этом он рассказал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я провел все анализы, которые только можно было, сердечные. Никаких глобальных проблем не показало. Что-то там по мелочам, какие-то вещи, из-за которых сильно вам переживать не надо, и мне тоже тем более не надо переживать», — сказал он.

Артиста госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве из-за проблем с сердцем. «Моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи», — сообщал Пьеха. Певец рассказал, что ему провели коронарографию (исследование сосудов сердца при помощи введения контрастного вещества), и назвал ее результат утешительным.

Телеграм-каналы Shot и Baza писали, что 42-летнему артисту стало плохо ночью, он пожаловался на боли в сердце. Прибывшие врачи диагностировали у него стенокардию и госпитализировали в кардиореанимацию. По данным Mash, благодаря экстренной коронарографии врачи смогли предотвратить инфаркт у Пьехи.

В 2019 году Пьеха рассказал, что в 34-летнем возрасте он пережил инфаркт во время гастролей. По его мнению, причиной ухудшения здоровья стало длительное употребление алкоголя и различных медикаментов.

В 2020 году певец заразился коронавирусом, болезнь сопровождалась пневмонией. Лечение длилось две с половиной недели, после этого он пил витамины. В марте Пьеха попал в больницу из-за острого респираторного заболевания. «Мое состояние у врачей не вызывает беспокойства», — говорил певец.