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Певец Стас Пьеха попал в больницу

Певец Стас Пьеха сообщил, что попал в больницу с ОРЗ
Стас Пьеха
Стас Пьеха (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певец Стас Пьеха попал в больницу, об этом он рассказал в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Пьеха опубликовал видео из больничной палаты (ролик уже удален). «Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но «корону» тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны!» — цитирует певца «РИА Новости».

Позже артист опубликовал в соцсети пост, в котором уточнил, что у него острое респираторное заболевание. «Сейчас делаю все тесты и прохожу квалифицированное лечение, мое состояние у врачей не вызывает беспокойства, двигаемся по врачебному плану», — сообщил Пьеха.

В 2020 году певец заразился коронавирусом, болезнь сопровождалась пневмонией, рассказывал Пьеха в интервью «Комсомольской правде». По словам артиста, лечение длилось 2,5 недели, после этого он пил витамины. «Считаю, что отделался не то чтобы легко, но не так тяжело, как могло быть», — говорил Пьеха, отмечая, что после болезни у него «просел» иммунитет.

Теги
госпитализация COVID-19 коронавирус Стас Пьеха
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