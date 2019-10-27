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Певец Стас Пьеха сообщил о пережитом шесть лет назад инфаркте

Певец Стас Пьеха рассказал о пережитом в 34 года инфаркте после длительного употребления алкоголя и различных медикаментов. Об этом он заявил в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Как сказал музыкант, приступ инфаркта случился во время гастролей. «Дальше была задача привести меня в норму и доставить в Москву живым. Это удалось», — добавил он. По словам Пьехи, причиной ухудшения его здоровья является зависимость.

23 октября стало известно о госпитализации ведущей программы «Жить здорово» Елены Малышевой. В больницу ее доставили из-за гипертонического криза. Вечером телеведущая уже была выписана.

Теги: певец, инфаркт
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