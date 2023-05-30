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Как в Ульяновске «из-за головотяпства» с рельсов сошли вагоны. Видео

Появились кадры с сошедшими в Ульяновске грузовыми вагонами

В Ульяновской области на станции Ульяновск-2 сошли с рельсов два вагона с цистернами с газовым конденсатом. Одна цистерна перевернулась. Конденсат из цистерн не вылился, пострадавших нет.

Аварию обсуждали на аппаратном совещании у губернатора области Алексея Русских. Во время него выступил министр Ульяновской области Геннадий Неробеев, который пояснил, что железнодорожные рабочие не убрали с путей железнодорожный «башмак». «Это обычное головотяпство», — резюмировал он, пообещав, что виновные после проверки будут наказаны.

Как в Ульяновске «из-за головотяпства» с рельсов сошли вагоны. Видео
Video

Теги
Ульяновск вагоны железная дорога крушение поезда

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В Ульяновске сошли с рельсов вагоны с газовым конденсатом
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