Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
На юго-востоке Москвы загорелся автосервис Общество, 03:35
Ирак договорился с США о выплате Ирану $2,76 млрд долга за газ Политика, 03:31
«Роскосмос» рассказал, каким будет экипаж орбитальной станции России Технологии и медиа, 03:29
Президент Алжира посетит ПМЭФ и подпишет документ о партнерстве Политика, 02:55
«Известия» узнали об инициативе обеспечить охраной школы в малых городах Общество, 02:42
Глава Сьерра-Леоне заявил о надежде положить конец конфликту на Украине Политика, 02:29
Ресторан в Японии подал иск на «суши-террориста» за облизывание тарелок Общество, 02:10
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
МИД сообщил, из-за чего 6 июня начала разрушаться Каховская ГЭС Политика, 01:52
Как «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Видео Спорт, 01:41
Замгенсека НАТО заявил об отсутствии решения насчет Украины в альянсе Политика, 01:25
Зеленский предложил Канаде помощь в тушении лесных пожаров Политика, 00:57
Аргентинец первым в истории выиграл все главные трофеи в футболе за сезон Спорт, 00:52
Сальдо сообщил о 7 тыс. эвакуированных из затопленных районов Херсонщины Политика, 00:41
МИД обвинил Запад в блокировке трех из пяти решений по зерновой сделке Политика, 00:34
Технологии и медиа ,  
0 

«Роскосмос» рассказал, каким будет экипаж орбитальной станции России

ЦПК: первый экипаж Российской орбитальной станции будет состоять из двух космонавтов

Первые экипажи, которые отправятся на Российскую орбитальную станцию, будут состоять из двух человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК входит в «Роскосмос»).

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — рассказали в ЦПК.

В августе 2022 года «Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции. Эскизный проект разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос»). Развертывание РОС будет проходить в два этапа.

На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, базовый, шлюзовой и узловой. На втором этапе появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания. Таким образом объем станции для экипажа из двух-четырех человек займет до 667 куб. м, из них до 49 куб. м для установки научного оборудования.

Решение о строительстве РОС было принято после объявления об уходе России с Международной космической станции (МКС). 26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил президенту России Владимиру Путину, что это произойдет после 2024 года. Позже Борисов сказал, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года.

МКС собираются затопить в январе 2031 года. Ее обломки должны упасть в южной части Тихого океана.

Читайте на РБК Pro
Отпускайте, чтобы вернуть: как заслужить доверие клиента
Как выбрать пансионат для своего пожилого родственника
Супераппы — технология 2023 года: как это использовать бизнесу
Почему днем пить алкоголь может быть опаснее, чем вечером
Теги
ЦПК космос Роскосмос орбитальная станция
Материалы по теме
В «Роскосмосе» заявили о неизменности «Венеры-Д» после выхода из нее США
Технологии и медиа
В июне астероиды размером с две Эйфелевы башни пролетят рядом с Землей
Технологии и медиа
«Роскосмос» начал прорабатывать возможность изучения Марса без ЕКА
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter