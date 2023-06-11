«Роскосмос» рассказал, каким будет экипаж орбитальной станции России

ЦПК: первый экипаж Российской орбитальной станции будет состоять из двух космонавтов

Первые экипажи, которые отправятся на Российскую орбитальную станцию, будут состоять из двух человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК входит в «Роскосмос»).

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС. Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — рассказали в ЦПК.

В августе 2022 года «Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции. Эскизный проект разрабатывает ракетно-космическая корпорация «Энергия» (входит в «Роскосмос»). Развертывание РОС будет проходить в два этапа.

На первом этапе станция будет состоять из четырех модулей — научно-энергетический, базовый, шлюзовой и узловой. На втором этапе появятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания. Таким образом объем станции для экипажа из двух-четырех человек займет до 667 куб. м, из них до 49 куб. м для установки научного оборудования.

Решение о строительстве РОС было принято после объявления об уходе России с Международной космической станции (МКС). 26 июля 2022 года глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил президенту России Владимиру Путину, что это произойдет после 2024 года. Позже Борисов сказал, что точной даты ухода России с МКС нет, это может произойти как в середине 2024 года, так и в начале 2025 года.

МКС собираются затопить в январе 2031 года. Ее обломки должны упасть в южной части Тихого океана.