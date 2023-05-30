«Роскосмос» отложил запуск первого за 50 лет лунного модуля

Предыдущая автоматическая станция «Луна-24» была запущена к Луне в 1976 году. Запуск «Луны-25» уже неоднократно переносили, теперь ее создатели хотят еще раз протестировать все элементы мягкой посадки

Макет космического аппарата «Луна-25» (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Запуск первой в истории современной России автоматической станции лунной программы «Луна-25» перенесли с 13 июля на август, следует из сообщения «Роскосмоса». Сейчас космический аппарат проходит заключительный цикл наземных испытаний.

«Для достижения требуемой надежности реализации миссии, необходимо провести дополнительные мероприятия, которые обеспечат устойчивую работу наземных средств управления на этапах проведения коррекций и посадки на поверхность», — уточнили в «Роскосмосе».

О том, что запуск запланирован на 13 июля, госкорпорация сообщила в феврале.

В апреле 2023 года при посадке на Луну разбился японский лунный модуль Hakuto-R, на борту которого находился луноход Объединенных Арабских Эмиратов Rashid.

В «Роскосмосе» отметили, что опыт стран, аппараты которых уже садились на Луну, показал критическую важность этапа мягкой посадки для успеха всей миссии.

Последняя лунная миссия с российской территории была осуществлена в СССР в 1976 году. Тогда последняя советская автоматическая лунная станция «Луна-24» доставила на землю образцы лунного грунта.

В феврале 2023 года «Роскосмос» сообщил, что запуск «Луны-25» с учетом «астрономического окна» состоится 13 июля. «Луна-25» должна была отправиться к спутнику Земли еще в 2015 году, однако запуск несколько раз переносился. 12 апреля 2022 года президент Владимир Путин заявил, что Россия возобновит лунную программу и запустит межпланетную автоматическую станцию «Луна-25», которая ранее называлась «Луна Глоб». добавил, что запуск должен состояться в третьем квартале 2022 года, но и после этого дату пуска перенесли.

Лунная программа России, утвержденная в 2018 году, включает в себя три этапа: «Вылазка», «Форпост» и «База». Первый этап предполагает создание базового модуля окололунной станции, испытание перспективного пилотируемого корабля «Орел» и беспилотные облеты на нем Луны. «Форпост» предполагает отработку средств доступа на поверхность Луны и последующую высадку космонавтов на две недели для создания и размещения первых элементов базы. Второй этап рассчитан на период 2025–2035 годов.



Этап «База», который намечен на период после 2035 года, должен стать завершающим. К этому моменту должно быть окончено строительство полноценной посещаемой базы на Луне и создана научная инфраструктура.