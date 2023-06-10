В июне астероиды размером с две Эйфелевы башни пролетят рядом с Землей

Два крупных астероида размерами порядка 400-800 м сблизятся с Землей 12 и 15 июня. Об этом сообщил Институт прикладной математики (ИПМ) им. М.В. Келдыша РАН в своем телеграм-канале.

По словам ученых, 12 июня Землю и астероид 1994 XD будут отделять 3,2 млн км, это расстояние в восемь раз дальше Луны. Второй астероид 2020 DB5 сблизится с планетой 15 июня, «промчавшись в 11 раз дальше Луны». В институте уточнили, что оба астероида отслеживаются в обсерватории ISON-Kitab (находится в Узбекистане), а радар «Голдстоун» в Калифорнии планирует узнать точные размеры и формы астероидов.

В институте добавили, что второй астероид был открыт лишь в 2020 году, что «еще раз напоминает нам о том, что значительная часть столь же крупных «околоземников» остаются неизвестными» и «какой-нибудь из них может неожиданно упасть нам на голову», несмотря на малую вероятность такого развития событий.

В ночь с 26 на 27 января мимо Земли, над южной оконечностью Южной Америки, пролетел астероид 2023 BU размерами от 3,5 до 8,5 м. В конце января астрономы сообщили, что обнаружение астероида размером с небольшой грузовик всего за несколько дней до того, как он пролетел рядом с планетой, говорит о сложностях с тем, чтобы заранее замечать небесные тела, которые могут причинить ущерб.