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Астрономы увидели в неожиданном появлении астероида угрозу для Земли

Астрономы увидели в неожиданном появлении астероида 2023 BU угрозу для Земли
Астероид 2023 BU заметили всего за несколько дней до того, как он пролетел в 3,6 тыс. км над поверхностью Земли. Астрономы считают, что это свидетельствует о проблеме с обнаружением более крупных и опасных небесных тел
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Обнаружение астероида размером с небольшой грузовик всего за несколько дней до того, как он пролетел рядом с Землей, не представляет непосредственной угрозы для людей, но указывает на другую проблему: на сложности с тем, чтобы заранее замечать небесные тела, которые действительно могут причинить ущерб, сообщает Reuters со ссылкой на астрономов.

Астероид 2023 BU, размер которого, по оценке NASA, составляет от 3,5 до 8,5 м, пролетел над южной оконечностью Южной Америки в 3:27 по московскому времени 27 января. Ближайшая к Земле точка траектории астероида была в 3,6 тыс. км — это меньше, чем орбиты многих искусственных спутников. Небесное тело было обнаружено всего за несколько дней до этого — 21 января его заметил астроном-любитель Геннадий Борисов из Крымского отделения Астрономического научного центра.

NASA в течение многих лет уделяло приоритетное внимание обнаружению более крупных и потенциально опасных астероидов, чем BU 2023. Такие объекты, как это небесное тело, трудно обнаружить, пока они не подойдут очень близко к Земле. Это, в свою очередь, усложняет подготовку к возможному приближению астероида, который действительно может представлять опасность.

Reuters отмечает, что вероятность столкновения с Землей метеорита подобных размеров при входе в атмосферу сравнительно невелика. По подсчетам NASA, пятиметровый объект направляется в сторону нашей планеты раз в год, а 50-метровый — раз в тысячу лет. Однако с возможностями, которые доступны астрономам сейчас, они не способны заранее заметить небесное тело, пока оно не направится в сторону Земли. Некоторые специалисты считают, что полагаться только на статистическую вероятность рискованно.

«Мы не знаем, где находится большинство астероидов, которые могут вызвать локальные или региональные разрушения», — заявил Террик Дейли, специалист из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.

В декабре 2022 года NASA приступило к строительству телескопа NEO Surveyor. Он призван помочь агентству достичь цели, поставленной конгрессом США в 2005 году: обнаружить 90% потенциально опасных для Земли астероидов диаметром более 140 м и других небесных тел, способных нанести существенный ущерб в случае столкновения.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
астероид астрономы Земля NASA
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