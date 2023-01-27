Астероид 2023 BU в ночь на 27 января максимально сблизится к Землей
Астероид 2023 BU пролетит над южной оконечностью Южной Америки примерно в 03:27 по московскому времени 27 января в пределах орбиты геостационарных спутников. Об этом сообщила NASA.
«Нет никакого риска столкновения астероида с Землей. Но даже если бы это произошло, этот небольшой астероид — по оценкам от 3,5 до 8,5 м — превратился бы в огненный шар и в значительной степени распался бы в атмосфере, а некоторые из более крупных обломков потенциально упали бы в виде небольших метеоритов», — говорится в сообщении.
По словам инженера из научно-исследовательского центра NASA «Лаборатория реактивного движения» (JPL) Давида Фарноккьи, это одно из самых близких сближений астероида с Землей, которое когда-либо было зарегистрировано».
Астероид был обнаружен 21 января астрономом–любителем Геннадием Борисовым, который работает в Крымском отделении Астрономического научного центра.
На сайте JPL NASA астероид 2023 BU отмечен как самое интересное ближайшее астрономическое событие.
В интервью «Московскому комсомольцу» Борисов рассказал, что астероид интересен тем, что его открытие произошло за пять дней до максимального сближения с Землей.
«Одна из самых важных задач больших обзорных проектов заключается как раз в обнаружении именно таких, очень маленьких, «слепых» астероидов», — подчеркнул он.
По его словам, он ведет наблюдения на полуметровом телескопе собственного изготовления.