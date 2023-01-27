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Общество ,  
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Астероид 2023 BU в ночь на 27 января максимально сблизится к Землей

NASA: астероид 2023 BU в ночь на 27 января максимально сблизится к Землей
Астероид пролетит всего в 3,6 тыс. км над поверхностью Земли примерно в 03:27 по московскому времени 27 января, передает NASA. Риска столкновения астероида с Землей нет
Конструктор телескопов и астроном-любитель Геннадий Борисов у сконструированного им телескопа, при помощи которого он 21 января обнаружил Астероид 2023 BU
Конструктор телескопов и астроном-любитель Геннадий Борисов у сконструированного им телескопа, при помощи которого он 21 января обнаружил Астероид 2023 BU (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Астероид 2023 BU пролетит над южной оконечностью Южной Америки примерно в 03:27 по московскому времени 27 января в пределах орбиты геостационарных спутников. Об этом сообщила NASA.

«Нет никакого риска столкновения астероида с Землей. Но даже если бы это произошло, этот небольшой астероид — по оценкам от 3,5 до 8,5 м — превратился бы в огненный шар и в значительной степени распался бы в атмосфере, а некоторые из более крупных обломков потенциально упали бы в виде небольших метеоритов», — говорится в сообщении.

По словам инженера из научно-исследовательского центра NASA «Лаборатория реактивного движения» (JPL) Давида Фарноккьи, это одно из самых близких сближений астероида с Землей, которое когда-либо было зарегистрировано».

Астероид был обнаружен 21 января астрономом–любителем Геннадием Борисовым, который работает в Крымском отделении Астрономического научного центра.

На сайте JPL NASA астероид 2023 BU отмечен как самое интересное ближайшее астрономическое событие.

В интервью «Московскому комсомольцу» Борисов рассказал, что астероид интересен тем, что его открытие произошло за пять дней до максимального сближения с Землей.

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«Одна из самых важных задач больших обзорных проектов заключается как раз в обнаружении именно таких, очень маленьких, «слепых» астероидов», — подчеркнул он.

По его словам, он ведет наблюдения на полуметровом телескопе собственного изготовления.

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