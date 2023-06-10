В Донецке во время обстрела погиб мужчина

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Во время обстрела Петровского района Донецка погиб мужчина, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«По уточненной информации, погибший — мужчина 1960 года рождения», — сказал он.

10 июня Кулемзин и представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщили об обстрелах со стороны Украины. Мэр города говорил, что в районе реки Кальмиус зафиксированы прилеты. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что в течение дня ВСУ выпустили в сторону Донецка несколько десятков снарядов, в том числе более 20 из ракетных систем залпового огня.

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Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. 3 июня Кулемзин говорил, что Куйбышевский район Донецка попал под обстрел. Повреждения получили кровля и остекление двух многоквартирных домов на улице Нарвской и улице Шахтерской Славы. 26 мая Кулемзин сообщал, что украинские силы обстреляли Калининский район Донецка, в результате чего погиб один человек, По его информации, по району было выпущено шесть ракет из РСЗО. Снаряды попали в здание Научно-исследовательского института в районе Покровского рынка.