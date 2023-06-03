Мэр Донецка сообщил об обстреле Куйбышевского района

В Донецке прогремело шесть взрывов

Фото: itsdonetsk / Telegram

Шесть взрывов прогремело в нескольких районах Донецка, сообщили корреспонденты ТАСС. Представитель силовых структур заявил агентству, что в городе работает система ПВО.

Мэр Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале, что Куйбышевский район Донецка попал под обстрел. Повреждения получили кровля и остекление двух многоквартирных домов на улице Нарвской и улице Шахтерской Славы.

Днем представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в телеграм-канале сообщало, что в Петровском районе Донецка было зафиксировано прямое попадание в частный жилой дом на улице Карнавальной. На той же улице один дом получил повреждения.

За сутки под обстрел попали Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский районы Донецка. Днем 2 июня в Куйбышевской районе погиб мужчина 1951 года рождения.