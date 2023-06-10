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Песков заявил, что в графике Путина нет звонка Шольца

Песков: в графике Путина пока нет телефонного звонка Шольца
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «РИА Новости».

Песков отметил, что у немецкой стороны пока не было запроса на звонок.

10 июня Шольц сообщил о планах поговорить с Путиным впервые за полгода.

Последний звонок канцлера Германии и президента России прошел в декабре 2022 года. Путин тогда рассказал о причинах ударов Москвы по целям на Украине, связав их со взрывом на Крымском мосту. Шольц призвал российского президента найти дипломатический выход из ситуации.

В конце мая Песков сообщал, что Путин готов к диалогу с Шольцем. «Разговаривать надо. Президент Путин остается открытым для диалога. При этом, естественно, преследуя основную цель — это защита интересов нашей страны», — говорил пресс-секретарь.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

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Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

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