Пензенская и Липецкая области приняли более 700 жителей Шебекино

Пензенская и Липецкая области приняли более 700 человек, уехавших из белгородского Шебекинского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Липецкий губернатор встретился с беженцами и «посмотрел, как они устроились». В Тульскую область из Шебекинского округа выехали 49 человек.

Гладков добавил, что в Белгородскую область прислали более 200 т гуманитарной помощи, которую отправили практически из всех регионов России. Пункты выдачи в ближайшие два дня будут закрыты для сортировки и доставки товаров по области.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В последнее время атаки усилились, больше всего ударов фиксируется в Шебекинском городском округе. Только за 8 июня по району было выпущено 195 различных снарядов и сброшено шесть бомб с беспилотников. Пострадали три человека.

На фоне обстрелов власти объявили добровольную эвакуацию из Шебекинского округа, также временно отселили жителей Белгородского, Волоконовского и Краснояружского районов, Грайворонского и Валуйского городских округов. Гладков объявил, что беженцы получат две единоразовые выплаты.

Те, кому пришлось уехать из Шебекинского округа, могут не оплачивать коммунальные услуги «до момента возвращения в свои дома», говорил губернатор. Эвакуированным жителям досрочно выплатят пенсии, а работникам бюджетной, муниципальной и региональной сфер раньше срока начислят зарплату.