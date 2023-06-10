США выделят Украине $437 тыс. на исследование недостатков в экономике

США решили направить Киеву $437 тыс. на анализ недостатков в экономике и разработку реформ

США решили выделить Киеву $437 тыс. на реализацию программы от Организации экономического сотрудничества и развития, программа направлена на поддержку проведения реформ, восстановления и реконструкции Украины, сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

«Денежная помощь от США будет направлена на финансирование экономического исследования Украины с целью выявления недостатков и определения приоритетов реформ, необходимых для обеспечения более широких усилий по восстановлению страны» — говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что Вашингтон уже выделил Киеву $19,25 млрд, чтобы власти страны смогли выплатить заработную плату сотрудникам служб экстренного реагирования и правительственным чиновникам, выплачивать пенсии и обслуживать больницы.

В феврале текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что западные страны за 2022 год оказали Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на $120 млрд.

США с января 2022 года по январь 2023 года, по подсчетам The Hill, потратили на помощь Украине $75,5 млрд. Из них $29,3 млрд пришлось на военную помощь, $45 млрд — на выделение средств «для обеспечения общей безопасности Украины, восстановления ее экономики, энергетической безопасности и для преодоления гуманитарного кризиса», $1,9 млрд — на гуманитарную помощь беженцам и другим уязвимым группам как внутри Украины, так и по всему региону.