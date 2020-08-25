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Грета Тунберг сообщила о возвращении в школу

Шведская экоактивистка Грета Тунберг решила вернуться в школу после года перерыва. Об этом она написала у себя в Twitter.

«Мой академический год закончился, и так здорово снова вернуться в школу!» — отметила Тунберг.

Летом 2018 года 16-летняя шведская школьница впервые вышла к зданию парламента с самодельным плакатом, на котором было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат». Вместо школы Грета в течение нескольких недель приходила к парламенту. Она хотела, чтобы власти усилили меры по борьбе с изменениями климата. Свой одиночный протест юная экоактивистка начала за три недели до парламентских выборов.

Трамп объяснил словами «выбила меня» избрание Тунберг человеком года Time
Общество
Грета Тунберг

Грета Тунберг объявила, что будет выходить к парламенту вместо уроков каждую пятницу. Она стала инициатором экодвижения Fridaysforfuture («Пятницы ради будущего»).

На климатическом саммите ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2019 года Грета обвинила мировых лидеров в том, что «своими пустыми речами» они «лишили ее детства».

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Грета Тунберг стала символом эко-протеста. Ее даже номинировали на Нобелевскую премию мира. В декабре 2019 года журнал Time назвал Тунберг «человеком года». Она стала самым молодым человеком года по версии издания.

Теги: Швеция, активистка, школа
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